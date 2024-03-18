Шольц призвал ХАМАС к сделке по освобождению заложников

Канцлер Германии Олаф Шольц призывает к заключению сделки по освобождению заложников, удерживаемых террористами ХАМАСа в Газе с 7 октября, при условии "более длительного прекращения огня".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на израильские СМИ, об этом он заявил на совместном выступлении для прессы с премьер-министром Биньямином Нетаниягу в Иерусалиме.

"Нам нужна сделка по освобождению заложников с более длительным прекращением огня... Мы понимаем семьи заложников, которые спустя более пяти месяцев говорят: "Пришло время для всеобъемлющей сделки по спасению тех, кто все еще находится в плену"", - сказал Шольц.

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