https://news.day.az/world/1645588.html Лесной пожар в Китае - тысячи человек эвакуированы
Лесной пожар в Китае - тысячи человек эвакуированы
Из-за лесного пожара в китайской провинции Сычуань ведется эвакуация населения.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в МЧС Китая.
Согласно информации, всего было эвакуировано 3396 жителей. "Информации о пострадавших пока нет, причина пожара выясняется", - сообщили в ведомстве.
В тушении пожара были задействованы около тысячи пожарных и 7 вертолетов.
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