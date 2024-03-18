Лесной пожар в Китае

Из-за лесного пожара в китайской провинции Сычуань ведется эвакуация населения.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в МЧС Китая.

Согласно информации, всего было эвакуировано 3396 жителей. "Информации о пострадавших пока нет, причина пожара выясняется", - сообщили в ведомстве.

В тушении пожара были задействованы около тысячи пожарных и 7 вертолетов.

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