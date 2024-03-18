В Иране зафиксировано сильное землетрясение

На юге Ирана произошло землетрясение магнитудой 4,9.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Согласно информации, эпицентр землетрясения находился в 216 км к юго-востоку от города Шираз. Очаг подземных толчков залегал на глубине 25 км.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

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