ЦАХАЛ подтвердил открытие огня по больнице "Аш-Шифа"

Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что израильские военные открыли огонь по палестинской больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, по ее данным, это была ответная мера.

"В ходе операции террористы стреляли по военнослужащим изнутри больницы. Военнослужащие открыли огонь в ответ, были зафиксированы попадания. Наши войска продолжают выполнять задачи в районе больницы", - говорится в сообщении.

Ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что израильские военные открыли огонь внутри медицинского комплекса "Аш-Шифа" в секторе Газа, есть пострадавшие.

18 марта Армия обороны Израиля сообщила о проведении военной операции в палестинской больнице "Аш-Шифа", расположенной в секторе Газа. В ЦАХАЛ указали, что "операция проводится после получения разведывательных данных, свидетельствующих об использовании учреждения высокопоставленными членами ХАМАС для террористической деятельности". Армия обороны Израиля также заявила, что ее военнослужащие обеспечат гуманитарную поддержку населения района проведения операции и пациентов больницы, "обеспечив их продовольствием, водой и медикаментами".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.

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