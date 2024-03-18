Сеул подтвердил запуск Пхеньяном нескольких ракет

Северная Корея выпустила в понедельник несколько баллистических ракет малой дальности в направлении Японского моря.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает агентство "Ренхап".

Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи заявил, что запуски ракет были между 07:44 и 08:22 (02:44 и 03:22 по бакинскому времени).

"Северная Корея выпустила по меньшей мере три ракеты, и их траектории были аналогичны траекториям KN-24", - цитирует агентство высокопоставленного военного чиновника.

KN-24 - твердотопливная баллистическая ракета с дальностью полета до 410 км и полезной нагрузкой 400-500 кг.

Южнокорейские военные заявили, что отследили ракеты, а также поделились информацией с властями США и Японии.

"Мы решительно осуждаем последний запуск ракеты Северной Кореей, который является явной провокацией, серьезно угрожающей миру и стабильности на Корейском полуострове", - заявили в Объединенном комитете начальников штабов ВС Южной Кореи.

Тем временем японский телеканал NHK сообщает, что все три ракеты были выпущены в северо-восточном направлении с дальностью полета около 350 км и на максимальной высоте около 50 км. Все они упали за пределами Исключительной экономической зоны (ИЭЗ) Японии, близ Корейского полуострова.

Информации о повреждении воздушных или морских судов Японии не поступало.

По данным минобороны Японии, первый пуск был осуществлен в 07:46 (02:46 по бакинскому времени), за ним примерно через 40 минут последовал второй, а затем - третий.

Запуск произошел в день прибытия в Сеул госсекретаря США Энтони Блинкена. Глава госдепа прибыл в Южную Корею для участия в саммите, на который приглашены высшие правительственные чиновники примерно из 30 стран.

Это второй запуск баллистических ракет Северной Кореей в этом году, первая была запущена 14 января. Запуск состоялся через несколько дней после того, как Сеул и Вашингтон завершили ежегодные учения Freedom Shield.

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