Вооруженное нападение на пригород Парижа

Вечером 17 сентября полицейский участок Ла-Курнев (Сен-Сен-Дени) стал объектом фейерверков, снарядов и коктейлей Молотова со стороны нескольких десятков человек. На видеоролике, опубликованном в социальных сетях, видна сильная стрельба в направлении полицейского участка и горящие мусорные баки. Вокруг полицейского участка обеспечена охрана с подкреплением, а в городе дислоцирована полиция. Как передает Day.Az со ссылкой на Le Figaro, шесть человек были арестованы.

Нападение сопровождалось резкими выпадами в адрес полиции. "Они заявляли о вендетте, чтобы отомстить за события в Обервилье", - заявила на BFMTV представитель полиции SGP Иль-де-Франс Реда Бельхадж, которая считает этот поступок "предумышленным".

Нападение последовало после смерти молодого человека Ваниса Р., который погиб на скутере 13 марта во время погони в Обервилье (Сен-Сен-Дени).

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