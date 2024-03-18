В Румынии началось создание крупнейшей базы НАТО в Европе

На территории Румынии начали строить крупнейшую базу НАТО в Европе, стоимость строительства которой составляет 2,5 миллиарда евро.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Euronews.

Военный объект представляет собой расширение авиабазы Mihail Kogălniceanu. Его площадь будет 2800 гектаров, общий периметр - 30 км. На базе могут постоянно проживать до 10 тысяч военнослужащих НАТО и членов их семей.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!