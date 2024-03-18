https://news.day.az/world/1645634.html В Румынии началось создание крупнейшей базы НАТО в Европе
В Румынии началось создание крупнейшей базы НАТО в Европе
На территории Румынии начали строить крупнейшую базу НАТО в Европе, стоимость строительства которой составляет 2,5 миллиарда евро.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Euronews.
Военный объект представляет собой расширение авиабазы Mihail Kogălniceanu. Его площадь будет 2800 гектаров, общий периметр - 30 км. На базе могут постоянно проживать до 10 тысяч военнослужащих НАТО и членов их семей.
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