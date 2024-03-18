Турция чтит память героев битвы при Чанаккале
В Турции в понедельник, 18 марта празднуют 109-летие победы в морской части битвы при Чанаккале - одном из самых масштабных и кровопролитных сражений периода Первой мировой войны.
Как передает Day.Az, в мероприятиях по случаю годовщины исторической победы на полуострове Гелиболу примут участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и председатель Великого национального собрания (парламент) Турции Нуман Куртулмуш.
В годы Первой мировой войны весь мир стал свидетелем героизма сыновей Турции, заставивших армию союзников из Антанты признать Дарданеллы неприступными.
Благодаря выдающимся качествам лидера, проявленным в битве при Чанаккале, Мустафа Кемаль (в будущем Ататюрк - ред.) вписал свое имя в число выдающихся полководцев своей эпохи.
Военные действия велись как на суше, так и на море. Морские бои продолжались с 19 февраля по 18 марта 1915 года, а сухопутное противостояние - с 25 апреля 1915 года по 9 января 1916 года.
Это сражение, унесшее жизни десятков тысяч человек с обеих сторон, считается одним из самых кровопролитных в истории Турции.
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