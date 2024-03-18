https://news.day.az/world/1645765.html Главы МИД стран ЕС обсудят запрет на импорт зерна из России
Главы МИД стран ЕС обсудят запрет на импорт зерна из России
Министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят возможность введения запрета на импорт в сообщество зерна из России. Об этом сообщил журналистам принимающий участие в проходящей в Брюсселе встрече глава МИД Чехии Ян Липавский, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Обсудим [возможность] введения запрета на импорт российского зерна", - сказал он.
На встрече глав МИД государств - членов ЕС министр намерен проинформировать коллег также о ходе реализации чешской инициативы о закупке для Украины артиллерийских снарядов не в странах Запада.
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