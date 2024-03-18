Главы МИД стран ЕС обсудят запрет на импорт зерна из России

Министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят возможность введения запрета на импорт в сообщество зерна из России. Об этом сообщил журналистам принимающий участие в проходящей в Брюсселе встрече глава МИД Чехии Ян Липавский, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Обсудим [возможность] введения запрета на импорт российского зерна", - сказал он.

На встрече глав МИД государств - членов ЕС министр намерен проинформировать коллег также о ходе реализации чешской инициативы о закупке для Украины артиллерийских снарядов не в странах Запада.

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