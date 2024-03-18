Канцелярия Карла III опровергла слухи о смерти короля

Канцелярия короля Великобритании Карла III опровергла слухи о его смерти, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ранее их распространили СМИ.

"Мы рады подтвердить, что король продолжает исполнять рабочие обязанности и заниматься частными делами", - сообщили корреспонденту ТАСС в Букингемском дворце.

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