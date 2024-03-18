https://news.day.az/world/1645767.html Канцелярия Карла III опровергла слухи о смерти короля
Канцелярия Карла III опровергла слухи о смерти короля
Канцелярия короля Великобритании Карла III опровергла слухи о его смерти, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Ранее их распространили СМИ.
"Мы рады подтвердить, что король продолжает исполнять рабочие обязанности и заниматься частными делами", - сообщили корреспонденту ТАСС в Букингемском дворце.
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