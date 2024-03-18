Финляндия готовит программы развития приграничных с Россией регионов

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо назначил 18 марта рабочие группы по созданию программ развития северных и восточных регионов страны, учитывая новый геополитический расклад и путь Финляндии на запад. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба правительства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Правительство признало важность программы развития Восточной Финляндии как стратегического вопроса на уровне ЕС, выходящего за пределы самого региона, уточняет кабмин. Укрепление жизнеспособности Восточной Финляндии является ключевым фактором во всех вопросах, связанных с внешней границей ЕС с Россией, говорится в сообщении.

"Кроме того, программы способствуют обеспечению безопасности поставок и самодостаточности Финляндии в изменившейся ситуации с политикой безопасности и направлены на укрепление безопасности в сотрудничестве северных стран, ЕС и НАТО, чтобы принять во внимание новую геополитику и наш путь на запад", - говорится в сообщении.

Предложения рабочих групп должны быть представлены кабмину до конца текущего года, сообщает пресс-служба.

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