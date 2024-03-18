Израиль предложит прекратить огонь в Газе в обмен на освобождение 40 заложников

Израиль на переговорах с радикальным палестинским движением ХАМАС в Катаре намерен добиться шестинедельного перемирия в секторе Газа, в рамках которого палестинские боевики должны будут освободить 40 заложников. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на израильского чиновника, пожелавшего сохранить анонимность, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По информации агентства, делегация еврейского государства под руководством главы израильской разведслужбы "Моссад" Давида Барнеа направится в Катар 18 марта. Как отмечает источник, переговоры могут продлиться по меньшей мере две недели, такая их ожидаемая продолжительность вызвана "трудностями, которые могут возникнуть у иностранных делегатов ХАМАС при попытке связаться с представителями движения внутри осажденного анклава".

Ранее радиостанция Kan сообщила, что военный кабинет министров Израиля принял решение направить делегацию высокого уровня в Катар для продолжения переговоров с радикальным движением ХАМАС по освобождению удерживаемых в секторе Газа заложников. По ее данным, правительство Израиля наделило делегацию "относительно широкими полномочиями" по ведению переговоров. Вместе с тем по ряду ключевых вопросов решающими будут голоса премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта, указала радиостанция со ссылкой на источники.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве.

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