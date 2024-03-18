Шарль Мишель заявил, что ЕС должен удвоить военные заказы к 2030 году

Государства Евросоюза должны удвоить свои заказы оружия и боеприпасов у европейской военной промышленности к 2030 году ради того, чтобы "готовиться к войне, желая мира". Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель в статье для портала Euractiv, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы должны поставить цель удвоить к 2030 году объем военных заказов у европейской промышленности. Это даст больше предсказуемости нашим компаниям. Многолетние контракты также мотивируют их на расширение производства оружия", - написал он.

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