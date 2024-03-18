Норвегия втайне обсудила с йеменскими хуситами ситуацию в Красном море

Норвегия провела тайные переговоры с движением йеменским хуситов "Ансар Аллах" касательно конфликта в Красном море. Об этом сообщает локальное агентство NRK со ссылкой на ответ норвежского министерства иностранных дел, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Норвегия уже несколько лет ведет секретные переговоры с хуситами", - указывается в материале.

МИД северной страны подтверждает, что в течение долгого времени поддерживает контакты с представителями движения по вопросу конфликта в Йемене и дипломатических усилий ООН в республике. Так, некоторое время назад заместитель главы внешнеполитического ведомства Андреас Кравик встретился с хуситами в Омане. Помимо того, представители норвежского МИД перед этим приезжали в столицу Йемена - Сану, чтобы урегулировать давний конфликта внутри Йемена.

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