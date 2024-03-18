В США заговорили об ослаблении санкций против КНДР

Соединенные Штаты готовы обсуждать с КНДР в том числе перспективы смягчения санкций в отношении Пхеньяна и возможности сокращения рисков. Об этом сообщила заместитель помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Чжон Пак, которая также является старшим американским должностным лицом по КНДР, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее словам, Вашингтон "хочет диалога" с Пхеньяном. "Мы можем провести много ценных обсуждений с КНДР, в том числе по сокращению риска, чтобы уменьшить риск просчета или непреднамеренной эскалации. Но мы также можем говорить о санкциях, или укреплении доверия, или гуманитарном сотрудничестве", - считает сотрудник американского внешнеполитического ведомства. "Вот что мы имеем в виду, когда говорим об отсутствии предварительных условий в предложениях о диалоге. Предварительных условий нет. И нам нужно многое обсуждать с КНДР", - заявила Чжон Пак, выступая в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований.

При этом она подтвердила, что США по-прежнему пытаются добиваться денуклеаризации Корейского полуострова. "Политика не изменилась. Наша цель - полная денуклеаризация Корейского полуострова", - подчеркнула дипломат.

"И, конечно, мы всегда призываем к диалогу с КНДР. Мы шли на контакт в частном и публичном порядке, через третьи стороны, пытаясь инициировать какого-то рода дипломатическое взаимодействие с КНДР, поскольку считаем, что это единственный способ обеспечить мир и безопасность на Корейском полуострове", - отметила представитель Госдепартамента.

Она указала, что, по оценкам Вашингтона, угрозы вспыхивания военных действий на Корейском полуострове сейчас нет, несмотря на многочисленные испытательные ракетные пуски Пхеньяна. "Однако я не думаю, что мы стоим на пороге войны. Мы не видим никаких сигналов, свидетельств, указывающих на [какое-то] нападение [со стороны КНДР] в ближайшее время. Я также не считаю, что в интересах [лидера КНДР] Ким Чен Ына развязывать войну", - заявила Чжон Пак.

Она добавила, что в нынешней ситуации "санкции [в отношении Северной Кореи] должны сохраняться в любом случае". "Мы обязаны это делать, придерживаться таких санкций <...>. Однако <...> дипломатия - это искусство возможного и, не исключено, невозможного", - сказала заместитель помощника госсекретаря, обещав, что Вашингтон продолжит стараться наладить контакт с Пхеньяном "для переговоров", "нажимать на Китай и Россию", призывая Москву и Пекин содействовать усилиям американской стороны.

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