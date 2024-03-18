Польские фермеры заблокировали погранпереход с Германией

Польские фермеры устроили сельскохозяйственную блокаду пограничного перехода с Германией в Светске.

Как передает Day.Az, об этом пишет Radio Zet.

Акция продлится до 20:00 среды, 20 марта.

"Западная граница будет оставаться закрытой до тех пор, пока не закроют фактически восточную границу", - говорят протестующие фермеры. Полиция обращается к водителям с просьбой соблюдать осторожность.

Отмечается, что дорога в направлении Берлина заблокирована: проехать могут лишь экстренные службы.

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