https://news.day.az/world/1645837.html Польские фермеры заблокировали погранпереход с Германией - ФОТО - ВИДЕО
Польские фермеры заблокировали погранпереход с Германией - ФОТО - ВИДЕО
Польские фермеры устроили сельскохозяйственную блокаду пограничного перехода с Германией в Светске.
Как передает Day.Az, об этом пишет Radio Zet.
Акция продлится до 20:00 среды, 20 марта.
"Западная граница будет оставаться закрытой до тех пор, пока не закроют фактически восточную границу", - говорят протестующие фермеры. Полиция обращается к водителям с просьбой соблюдать осторожность.
Отмечается, что дорога в направлении Берлина заблокирована: проехать могут лишь экстренные службы.
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