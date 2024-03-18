https://news.day.az/world/1645839.html ЕС согласовал дополнительные санкции против России
ЕС согласовал дополнительные санкции против России
Главы МИД стран Евросоюза согласовали санкции в отношении физических лиц и учреждений в связи со смертью Алексея Навального в рамках рестрикций против России.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.
"Мы также политически одобрили санкции против людей и институтов в связи со смертью российского оппозиционера Алексея Навального в рамках ограничительных мер в отношении России", - сообщил он.
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