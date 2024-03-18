Эрдоган сообщил Путину о готовности к посредничеству по Украине

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Владимира Путина с победой на прошедших в России президентских выборах и сообщил, что республика готова к любой посреднической роли для урегулирования кризиса вокруг Украины.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила канцелярия турецкого лидера по итогам телефонной беседы глав двух государств.

"Наш президент Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В ходе него Эрдоган поздравил президента России с победой на выборах. Эрдоган заявил, что верит в то, что позитивный курс в турецко-российских отношениях будет продолжаться и в дальнейшем. Он заявил, что Турция готова сыграть любую посредническую роль в возвращении за стол переговоров [в контексте конфликта] в Украине", - проинформировали в канцелярии.

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