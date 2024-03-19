Хакан Фидан о возможных сроках окончания конфликта в Украине

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что украинско-российский конфликт, вероятно, не закончится в 2024 году и выразил обеспокоенность возможностью его эскалации и распространения на другие страны региона.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, oб этом он заявил в эфире телеканала CNN Türk.

Охарактеризовав конфликт как "боксерский поединок, который очень дорого обходится", Фидан заявил, что Турция видит угрозу распространения конфликта на Центральную и Восточную Европу и очень встревожена разговорами о ядерном оружии. По мнению министра, часть политиков в Европе начинают осознавать существующие риски. При этом в последнее время нередко звучат пугающие заявления в пользу эскалации - в частности, отправки европейских военных на Украину. Министр заявил, что это очень опасно и "если честно, мы не видим основы для решения конфликта в 2024 году".

"Реальность заключается в том, что это стало войной на истощение, когда потери большие, а победы нет. Используются ресурсы, отбираются жизни и увеличивается риск эскалации. Турция крайне обеспокоена таким риском", - сказал Фидан.

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