ЕС может начать перечислять Украине доход от активов РФ в июле

Евросоюз разработал законопроект, который дает возможность направить Украине доходы от замороженных на Западе российских активов уже в июле.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на документ.

Так, ЕС планирует ввести налог на прибыль от заблокированных средств и использовать полученные деньги, около €3 млрд в год, для финансирования поставок оружия Украине и "стимулирования оборонной промышленности" страны.

Согласно законопроекту, часть доходов, полученных с 15 февраля, будет дважды в год передаваться в Европейский фонд мира, из которого оплачиваются поставки военной помощи Киеву, а также в Фонд поддержки Украины. Другая часть средств останется в центральных депозитариях для покрытия расходов на содержание активов и на случай возможных рисков, в том числе связанных с ответными мерами со стороны России.

При этом, как отмечает агентство, проект документа должны одобрить все члены ЕС.

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