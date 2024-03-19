Членов НАТО призвали ментально настроиться на военное время

Председатель Парламентской ассамблеи (ПА) НАТО Михал Щерба заявил, что странам НАТО нужно ментально переключиться с мирного и настроиться на военное время. Его призыв цитирует польское издание Parlamentarny.pl, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Одним из приоритетов членов НАТО должна быть твердая позиция и ментальное переключение с мирного времени на время военной угрозы, в котором мы находимся", - отметил Щерба.

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