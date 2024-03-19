https://news.day.az/world/1645860.html Членов НАТО призвали ментально настроиться на военное время
Членов НАТО призвали ментально настроиться на военное время
Председатель Парламентской ассамблеи (ПА) НАТО Михал Щерба заявил, что странам НАТО нужно ментально переключиться с мирного и настроиться на военное время. Его призыв цитирует польское издание Parlamentarny.pl, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Одним из приоритетов членов НАТО должна быть твердая позиция и ментальное переключение с мирного времени на время военной угрозы, в котором мы находимся", - отметил Щерба.
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