Сирия отразила воздушную атаку на Дамаск

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сирийской армии сбили несколько израильских ракет, выпущенных в сторону Дамаска. Об этом сообщило государственное агентство Sana, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Уточняется, что атака была направлена на ряд военных объектов в сельской местности.

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