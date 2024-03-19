https://news.day.az/world/1645882.html Сирия отразила воздушную атаку на Дамаск
Сирия отразила воздушную атаку на Дамаск
Силы противовоздушной обороны (ПВО) сирийской армии сбили несколько израильских ракет, выпущенных в сторону Дамаска. Об этом сообщило государственное агентство Sana, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Уточняется, что атака была направлена на ряд военных объектов в сельской местности.
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