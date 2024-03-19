https://news.day.az/world/1645907.html Маск осудил миграционную политику Байдена
Маск осудил миграционную политику Байдена
Президент США Джо Байден и его администрация не борются с преступностью мигрантов. Об этом написал американский миллиардер Илон Маск в своей соцсети Х, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Администрация Байдена ничего не делает", - подчеркнул Маск.
Предприниматель прокомментировал новость о том, что в Лос-Анджелесе полиция сформировала спецотряд по противодействию организованным бандам иностранцев, которые грабят дома.
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