Маск осудил миграционную политику Байдена

Президент США Джо Байден и его администрация не борются с преступностью мигрантов. Об этом написал американский миллиардер Илон Маск в своей соцсети Х, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Администрация Байдена ничего не делает", - подчеркнул Маск.

Предприниматель прокомментировал новость о том, что в Лос-Анджелесе полиция сформировала спецотряд по противодействию организованным бандам иностранцев, которые грабят дома.

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