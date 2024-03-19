В Южной Корее оценили масштабы военной помощи КНДР России

С прошлого года Северная Корея отправила в Россию около семи тысяч контейнеров с боеприпасами и другим военным оборудованием. Такую оценку дал министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик, сообщает Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Министр сообщил об этом на пресс-конференции, посвященной запуску КНДР нескольких баллистических ракет малой дальности по своим восточным водам, что обеспокоило военных Южной Кореи и Японии.

Associated Press указывает, что с 2022 года Северная Корея использовала российскую специальную военную операцию как повод для наращивания испытаний своего оружия. Кроме того, Пхеньян недвусмысленно поддержал Москву в украинском конфликте, надеясь вырваться из международной изоляции и присоединиться к единому фронту против Соединенных Штатов.

По словам южнокорейских официальных лиц, в обмен на поставки военных грузов КНДР, вероятно, получила крайне необходимую ей продовольственную, экономическую и, возможно, военную помощь. Однако и Россия, и Северная Корея отрицают существование такой сделки.

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