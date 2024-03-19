В Польше нашли потерявшийся американский дрон
Потерявший связь с базой беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper Военно-воздушных сил США совершил аварийную посадку на северо-западе Польши. Об этом сообщает генеральное командование Вооруженных сил республики, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что 18 марта после 23 часов (03:00 по бакинскому времени 19 марта), в окрестностях польского города Мирославец произошла аварийная посадка американского дрона, выполнявшего полет воздушном пространстве Польши.
В республиканском ВС заверили, что приземление аппарата произошло в соответствии с необходимыми процедурами в оцепленной и непроживаемой местности. Место приземления БПЛА охраняется соответствующими службами, военная жандармерия ведет расследование.
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