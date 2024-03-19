Казахстан провел военные учения на Каспии

Министерство обороны Казахстана провело командно-штабные учения в казахстанском секторе Каспийского моря с участием кораблей военно-морских сил, пограничной службы Комитета национальной безопасности по Мангистауской области и военной авиации.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе министерства.

"Маневры на море направлены на улучшение координации и практических навыков управления частями военно-морских сил и департамента пограничной службы, повышение боеготовности личного состава. В них были задействованы ракетно-артиллерийские корабли "Казахстан", "Сарыарка", "Мангистау", минно-тральный корабль "Алатау", противодиверсионные катера "Сергек", "Кайсар" военно-морских сил, корабли и катера пограничной службы, военная авиация", - говорится в сообщении.

Отмечено, что общее число участников учений превысило 1 тыс. человек. Экипажи кораблей выполнили нормативы по подготовке и ведению боевых действий военно-морскими силами в конфликтах низкой интенсивности.

"В рамках учений отрабатывались вопросы по защите и обороне морской экономической деятельности в казахстанском секторе Каспийского моря. Были выполнены боевые упражнения, артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям условного противника. Особое внимание было уделено взаимодействию с другими органами управления", - рассказал главнокомандующий ВМС Вооруженных сил Казахстана Сакен Бекжанов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!