Блинкен посетит Саудовскую Аравию и Египет

Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит в среду Саудовскую Аравию, а в четверг отправится в Египет, чтобы обсудить с властями этих стран вопрос прекращения огня в секторе Газа и увеличение гуманитарной помощи.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Госсекретарь обсудит усилия для достижения соглашения о немедленном прекращении огня, предусматривающее освобождение всех оставшихся заложников, активизацию международных усилий по увеличению объема гуманитарной помощи Газе, а также координацию механизмов планирования Газы в постконфликтный период", - говорится в заявлении пресс-службы, которое приводит агентство Agence France-Presse (AFP). В частности, по словам Миллера, необходимо добиться того, чтобы радикальное палестинское движение ХАМАС больше не могло совершать атаки, подобные нападению на Израиль 7 октября.

Блинкен обсудит условия для обеспечения долгосрочного мира и безопасности в регионе. Помимо этого, госсекретарь США поднимет тему прекращения атак йеменских хуситов на торговые суда для того, чтобы обеспечить безопасность в Красном море и Аденском заливе, следует из сообщения Госдепартамента.

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