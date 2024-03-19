Турецкий бизнес построит для НАТО крупнейшую в Европе военную базу

Турецкие компании примут участие в строительстве крупнейшей в Европе военной базы НАТО в Румынии, стороны ведут переговоры по этому вопросу.

Как передает Day.Az, об этом сообщает газета Aydınlık.

"НАТО приступила к строительству крупнейшей в Европе военной базы в Румынии. Ожидается, что в стройке примут участие и турецкие компании", - говорится в публикации.

Турецкие бизнесмены в последнее время часто посещают Румынию.

По данным издания, Анкара поставит в Румынию железо, сталь, медь и цемент для строительства новой базы.

Напомним, самая большая военная база НАТО в Европе строится на румынской территории, она может быть развернута к 2040 году в результате расширения 57-й авиабазы ВВС Румынии "Михаил Когэлничану". Румыния инвестирует в проект $2,5 млрд.

Площадь огромного военного комплекса составит 2,8 тыс. га и включит новые объекты. В частности, проект предусматривает расширение инфраструктуры аэродрома, в том числе взлетно-посадочные полосы, новую диспетчерскую вышку, систему радиомаяка и радионавигации, авиасимулятор, а также ангары. Здесь также будут административные и социальные здания, школы и детские сады, магазины, рестораны, кинотеатр и больница. В городе будут жить 10 тыс. солдат НАТО с семьями и вспомогательным персоналом базы.

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