В Китае призвали США отказаться от "микрофонной дипломатии"

Соединенные Штаты должны отказаться от громких заявлений своей "микрофонной дипломатии" и приступить к реальным действиям по контролю за вооружениями и ядерному разоружению.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

"Американская сторона должна прекратить заниматься "микрофонной дипломатией". Что касается продвижения процесса по усилению контроля над вооружениями, самое главное, чтобы страны, обладающие крупнейшими арсеналами ядерного оружия, в первую очередь несли особую ответственность за ядерное разоружение", - подчеркнул он на брифинге.

По словам официального дипломата, эту проблему необходимо решать путем многосторонних международных консультаций с участием ведущих держав и прочих государств. "По этому поводу мировое сообщество проявляет широкую солидарность", - добавил Линь Цзянь.

Как заявила ранее постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, Вашингтон готов вести с Москвой и Пекином двусторонние переговоры, посвященные контролю над вооружениями. По ее словам, Соединенные Штаты не будут выдвигать предварительных условий.

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