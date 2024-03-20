Западные страны пытаются убедить военнослужащих остаться в армии на фоне проблем с оттоком действующего кадрового состава.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает европейская версия газеты Politico.

По ее информации, страны ЕС начали испытывать проблемы не столько с набором новобранцев, сколько с оттоком действующих военнослужащих. Как отмечает издание, западным странам, опирающимся на профессиональную армию, трудно сделать вооруженные силы привлекательными в условиях низкой безработицы, жесткой конкуренции со стороны частного сектора и широкого распространения удаленной работы. Так, по данным газеты, во Франции военные остаются в армии в среднем на год меньше, чем раньше, а в Великобритании ежегодный дефицит армейских кадров составляет 1 100 человек, что эквивалентно двум пехотным батальонам.

В связи с этим оборонные ведомства стран ЕС активизировали усилия по удержанию военнослужащих. Так, министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню уже представил план по сохранению численности французских вооруженных сил. По его словам, в настоящее время вопрос сохранения военнослужащих в рядах армии обсуждается на встречах стран НАТО наряду с темой обеспечения ВС необходимыми вооружениями. "Такие обсуждения сейчас ведутся в столицах всех демократических стран, где есть профессиональные армии без обязательной воинской повинности", - добавил Лекорню, отметив, что проблема существует, в частности, в США и Великобритании.

13 марта министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен сообщил, что правительство планирует масштабную реструктуризацию системы призыва на военную службу. Одно из новшеств заключается в том, что женщины и мужчины будут призываться на совершенно равных условиях. В феврале глава латвийского МИД Кришьянис Кариньш заявил британскому телеканалу Sky News, что странам НАТО, не осуществляющим сейчас призыв граждан в свои вооруженные силы, следует взять пример с Латвии, вернувшейся к практике обязательной армейской службы.

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