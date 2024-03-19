Китай посоветовал США не вмешиваться в спор с Филиппинами

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Китая Линь Цзянь заявил, что США не имеют права вмешиваться в спор между КНР и Филиппинами в Южно-Китайском море. Об этом информирует агентство AFP, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Соединенные Штаты не являются стороной спора в Южно-Китайском море и не имеют права вмешиваться в морские вопросы, существующие между Китаем и Филиппинами", - отметила Цзянь.

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