Байден задумал новый формат по сдерживанию Китая в Азии

Президент США Джо Байден проведет первый трехсторонний саммит в следующем месяце с премьер-министром Японии Фумио Кисидой и президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В свою очередь, она подчеркнула, что новый формат станет возможностью подчеркнуть "растущие экономические отношения между странами, гордую и решительную приверженность общим демократическим ценностям и общее видение свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона".

Как отмечают авторы материала, три страны имеют целый ряд вопросов на повестке дня. Первым является сдерживание Китая из-за роста числа инцидентов в Южно-Китайском море между кораблями Пекина с Манилы. Кроме того, опасения вызывает фактор Северной Кореи и участившиеся запуски баллистических ракет Пхеньяном.

Также одной из тем в рамках саммита может стать проблема покупки базирующейся в Питтсбурге компании US Steel японской корпорацией Nippon Steel. Байден выступает против данной сделки, призывая сохранить "сильные американские сталелитейные компании, основанные на американских сталелитейщиках", что вносит разногласия в отношениях с Токио.

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