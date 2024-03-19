Шарль Мишель призвал Европу готовиться к войне

Глава Европейского совета Шарль Мишель призвал страны Евросоюза готовиться к войне ради сохранения мира на континенте.

Как передает Day.Az, об этом он написал в колонке для французского издания Libération.

В материале Мишель призвал государства ЕС серьезно воспринимать Россию как военную угрозу и готовиться к любым сценариям. По его словам, после начала конфликта в Украине архитектура европейской безопасности, существовавшая после Второй мировой войны, безвозвратно изменилась. С точки зрения Мишеля, Россия "является серьезной военной угрозой европейскому континенту и глобальной безопасности".

"Если мы хотим мира, нужно готовиться к войне... Пора брать на себя ответственность за нашу безопасность", - написал Мишель.

Он призвал Евросоюз к 2030 году попытаться увеличить закупки для оборонной промышленности, чтобы повысить готовность к войне, стимулировать экономику и обеспечить рабочие места. Также Мишель заявил о необходимости продолжать поддерживать Украину.

"Нужно использовать европейский бюджет для закупки оружия и снаряжения для Украины. И следует использовать прибыли от замороженных российских активов", - говорится в материале.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!