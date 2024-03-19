США, Япония и Филиппины проведут саммит в Вашингтоне

Премьер-министр Японии Фумио Кисида, президент США Джо Байден и его филиппинский коллега Фердинанд Маркос - младший проведут трехсторонний саммит в Вашингтоне 11 апреля. Об этом сообщил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсимаса Хаяси, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Помимо встречи лидеров Японии и США в Вашингтоне 10 апреля, мы также планируем провести трехсторонней саммит с участием президента Филиппин на следующий день 11 апреля. Поскольку международное сообщество приближается к историческому поворотному моменту, Япония намерена и дальше укреплять сотрудничество с Соединенными Штатами и Филиппинами, чтобы поддерживать и укреплять открытый международный порядок, основанный на верховенстве закона", - сказал он.

Как отмечает агентство Kyodo, на этой неделе в Токио пройдут консультации представителей МИД трех стран с целью подготовки предстоящего саммита.

Переговоры Кисиды и президента США Джо Байдена в Вашингтоне запланированы на 10 апреля. На них стороны планируют обсудить укрепление как двустороннего сотрудничества, так и взаимодействия с партнерами по Индо-Тихоокеанскому региону.

Одним из таких партнеров являются Филиппины, с которыми Япония в последнее время активно развивает отношения. Так, в ноябре 2023 года японский премьер и филиппинский президент договорились наращивать сотрудничество в оборонной сфере, в том числе в трехстороннем формате с США, и начать переговоры о соглашении, которое упростит размещение военных двух стран на территории друг друга для проведения учений.

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