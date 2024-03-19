https://news.day.az/world/1646030.html Северная Корея запустила "сверхбольшие" ракеты - ВИДЕО учений
Северная Корея запустила "сверхбольшие" ракеты - ВИДЕО учений
В Северной Корее прошли очередные учения по запуску "сверхбольших" ракет.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Целью учений была проверка "реальных боевых возможностей" 600-мм РСЗО.
Сверхбольшая реактивная система залпового огня, которую Сеул и Вашингтон называют KN-25, представляет собой баллистическую ракету малой дальности.
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