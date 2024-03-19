Северная Корея запустила "сверхбольшие" ракеты

В Северной Корее прошли очередные  учения по запуску "сверхбольших" ракет.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Целью учений была проверка "реальных боевых возможностей" 600-мм РСЗО.

Сверхбольшая реактивная система залпового огня, которую Сеул и Вашингтон называют KN-25, представляет собой баллистическую ракету малой дальности.

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