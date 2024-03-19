В Ираке погиб солдат турецкой армии, еще четверо получили ранения.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространило Министерство обороны Турции.

На севере Ирака, в зоне антитеррористической операции "Пендже-Килит", в результате нападения членов террористической организации 1 турецкий военнослужащий погиб и еще четверо получили ранения.

По предварительной информации, обезврежены 6 террористов. Операции в регионе продолжаются.

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