Германия объявила о пакете военной помощи Украине

Берлин выделяет пакет военной помощи Украине на 500 млн евро, в него войдут 10 тысяч артиллерийских снарядов из арсеналов Бундесвера.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, заявил во вторник глава Минобороны ФРГ Борис Писториус.

"У нас есть пакет помощи Украине на 500 млн евро", - приводит издание Die Welt слова министра, участвующего во встрече контактной группы по Украине на авиабазе "Рамштайн" в ФРГ.

Также ФРГ намерена покрыть расходы, связанные с приобретением 180 тыс. снарядов в рамках инициативы Чехии, и собирается заказать на своих предприятиях еще 100 тыс. снарядов для Киева.

Писториус повторил, что в данный момент планов направлять немецких военнослужащих на Украину нет.

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