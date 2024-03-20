Фермеры готовят новую акцию протеста в Польше

Полиция Литвы предупреждает о новых акциях польских фермеров из-за манипуляций с зерном. Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, в департаменте полиции балтийской республики рассказали, что акция протеста польских фермеров начнется 20 марта и будет проводиться ежедневно с 08:00 до 20:00 часов до 28 марта. Полицейские уточнили, что проверка грузовых машин будет проводиться в 8 км от границы.

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