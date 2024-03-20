Крупнейшего китайского застройщика обвинили в махинациях

Крупнейший китайский девелопер Evergrande Group обвиняется в завышении выручки на $78 млрд в 2019-2020 годах, что могло спровоцировать крупнейший в истории Китая корпоративный дефолт. Как передает Day.Az, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на материалы Комиссии по ценным бумагам КНР (CSRC).

По данным регулятора, подразделение Evergrande - Hengda Real Estate намеренно завысило доходы на 214 млрд юаней ($29,7 млрд) в 2019 году и еще на 350 млрд юаней ($48,6 млрд) годом позже. Это привело к завышению прибыли на 63% и 87% соответственно.

"CSRC оштрафовала Hengda на 4,18 млрд юаней ($581 млн) за фальсификацию отчетности и незаконный выпуск облигаций на $2,89 млрд", - пишет агентство.

Предполагаемое мошенничество Evergrande может затмить скандалы с Luckin Coffee, завысившей продажи на $310 млн, и Enron с завышением прибыли на $600 млн, отмечает издание. Это усиливает опасения по поводу распространенности проблем с бухучетом в Китае.

"Штрафы CSRC -- предупреждение другим девелоперам о последствиях отказа от реструктуризации долгов", - считает аналитик Creditsights Церлина Зенг.

Обвинения могут коснуться и основателя Evergrande Хуэя Ка Яна, задержанного в 2023 году по неназванным причинам. CSRC оштрафовала его на $6,5 млн и пожизненно отстранила от рынков капитала за сокрытие информации.

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