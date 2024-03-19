Карл III встретился с ветеранами на фоне слухов о его смерти

Букингемский дворец сообщил в социальных сетях, что король Великобритании Карл III встретился с ветеранами Корейской войны и опубликовал снимок, сделанный во время мероприятия. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, это произошло на фоне появившихся в СМИ слухах о смерти монарха.

"Этим утром король встретился с ветеранами Корейской войны в Букингемском дворце, чтобы отметить 70-летие подписания перемирия, которое положило конец конфликту", - говорится в сообщении дворца.

До этого Daily Mail сообщил, что Карла III заметили в Лондоне, когда он покидал Виндзорский замок. 75-летний Карл III, который продолжает лечение от рака, сидел на заднем сиденье королевского лимузина, покидая свой дом в Беркшире. По данным издания, Карл III направился в Кларенс-хаус в Лондоне.

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