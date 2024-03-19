Переговоры между Украиной и Россией невозможны в ближайшие годы - глава МИД Турции - ВИДЕО
"Переговоры между Украиной и Россией невозможны в ближайшие годы".
Как передает Day.Az, об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью телеканалу CNN Turk.
По его словам, существует риск распространения войны на Балканы, в Восточную Европу, в Центральную Европу.
"Это опасно. Это вопрос, который должен волновать европейцев больше, чем нас. Стратегически, мы их не понимаем. Но постепенно мы видим, что эти голоса начинают звучать среди европейских политиков в европейских странах", - сказал Хакан Фидан.
Глава МИД Турции выразил надежду, что они европейские политики найдут решение.
"Но позвольте мне сказать вкратце. В 2024 году y нас, очевидно, нет оснований ждать развития событий по этому вопросу. [Тогда 2025 год?] Я думаю, это произойдет позже, посмотрим, какие у сторон будут условия и куда движется эта тема. Но сейчас мы не ожидаем этого в ближайшем будущем", - подытожил Хакан Фидан.
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