"Переговоры между Украиной и Россией невозможны в ближайшие годы".

Как передает Day.Az, об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью телеканалу CNN Turk.

По его словам, существует риск распространения войны на Балканы, в Восточную Европу, в Центральную Европу.

"Это опасно. Это вопрос, который должен волновать европейцев больше, чем нас. Стратегически, мы их не понимаем. Но постепенно мы видим, что эти голоса начинают звучать среди европейских политиков в европейских странах", - сказал Хакан Фидан.

Глава МИД Турции выразил надежду, что они европейские политики найдут решение.

"Но позвольте мне сказать вкратце. В 2024 году y нас, очевидно, нет оснований ждать развития событий по этому вопросу. [Тогда 2025 год?] Я думаю, это произойдет позже, посмотрим, какие у сторон будут условия и куда движется эта тема. Но сейчас мы не ожидаем этого в ближайшем будущем", - подытожил Хакан Фидан.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!