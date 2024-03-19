Трамп назвал условие, при котором США защитят Польшу

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в случае возвращения в Белый дом готов защищать страны Восточной Европы при условии, что государства - члены НАТО выполняют свои обязательства по взносам в альянс, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В интервью телеканалу GB News на вопрос о готовности защищать "такие места, как Польша" Трамп ответил утвердительно. "Да, но Соединенные Штаты должны платить свою справедливую долю, а не долю всех остальных", - сказал он.

По словам Трампа, после его недавнего заявления о том, что он не стал бы защищать страну, которая не будет платить взносы на коллективную оборону в НАТО, инвестиции в альянс выросли. "Сейчас они делают взносы из-за тех комментариев, которые вы видели две-три недели назад. Не знаю, известно ли вам, но с того момента много денег поступило [в альянс]", - утверждал Трамп.

Бывший американский лидер высказал мнение, что "НАТО стала сильнее" благодаря его жесткой позиции в отношении неплательщиков взносов. "Теперь НАТО должна честно вести себя с США, поскольку если бы не Соединенные Штаты, то НАТО не существовала бы", - подчеркнул Трамп.

По его словам, в прошлом Вашингтон обеспечивал до 90-100% всего финансирования НАТО. "Это было предельно несправедливо. И не забывайте, что для них это важнее, чем для нас. Нас от некоторых проблем разделяет океан", - сказал Трамп.

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