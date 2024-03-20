В ХАМАС обвинили Израиль в попытке срыва переговоров в Дохе

Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания обвинил израильское руководство в попытке сорвать переговоры, проходящие в Дохе, в свете действий Израиля в больнице "Аш-Шифа".

Соответствующее заявление было опубликовано в официальном Telegram-канале движения, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"То, что делают израильские военные в больнице "Аш-Шифа", <...> демонстрирует стремление руководства Израиля сорвать переговоры об установлении перемирия, которые проходят в Дохе", - подчеркнул Хания, добавив, что, по его мнению, еврейское государство "борется с самими попытками возвращения жизни в сектор Газа" и пытается "спровоцировать хаос" в палестинском анклаве.