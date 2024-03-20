Министры обороны США и Израиля проведут встречу в Пентагоне

Глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Израиля Йоав Галант на следующей неделе проведут встречу в США.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщил телеканал CNN со ссылкой на чиновника из американского оборонного ведомства.

"Они обсудят ряд тем, включая усилия по освобождению всех заложников, удерживаемых ХАМАС, необходимость увеличения гуманитарной помощи для палестинского гражданского населения и планы по обеспечению безопасности более 1 млн человек, укрывающихся в Рафахе", - сказал чиновник из Минобороны США.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что переговоры между США и Израилем по операции в Рафахе в Вашингтоне могут пройти в начале следующей недели.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.

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