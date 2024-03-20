ВС Турции поразили десятки объектов РПК в Ираке

Министерство национальной обороны Турции сообщило о нанесении ударов в Северном Ираке по объектам Рабочей партии Курдистана (РПК), передает Day.Az.

"В североиракских регионах Метина, Зап, Хакурк, Гара и Кандиль были обнаружены объекты, использующиеся террористической организацией РПК. В результате ударов авиации было уничтожено 27 целей, включая бункеры, укрытия и пещеры", - сообщило ведомство на своей странице в соцсети X.

Минобороны ранее проинформировало о гибели в регионе проведения операций против РПК лейтенанта-медика Вооруженных сил Турции.

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