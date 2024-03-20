https://news.day.az/world/1646142.html Байден пообещал незамедлительно подписать проект финансирования правительства
Байден пообещал незамедлительно подписать проект финансирования правительства
Президент США Джо Байден заявил, что незамедлительно подпишет проект финансирования правительства страны после принятия его конгрессом.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщается в заявлении на сайте Белого дома.
"Мы пришли к соглашению с лидерами конгресса о действиях по оставшимся законопроектам о финансировании на год. Палата представителей и сенат в данный момент работают над завершением пакета мер, который можно будет оперативно представить на рассмотрение, и я немедленно его подпишу", - сказал он.
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