https://news.day.az/world/1646143.html В Турции обезврежена организованная преступная группа
В Турции обезврежена организованная преступная группа
В Турции обезврежена организованная преступная группа (ОПГ).
Как передает в среду Day.Az, информацией об этом поделился министр внутренних дел Турецкой Республики Али Ерликая в своем аккаунте в социальной сети X.
Он отметил, что операция против ОПГ была проведена одновременно в семи провинциях страны.
"Всего было задержано 109 членов группы, в том числе ее лидеры - Озай Четин и Мерт Четин", - говорится в публикации.
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