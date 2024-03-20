В Турции обезврежена организованная преступная группа (ОПГ).

Как передает в среду Day.Az, информацией об этом поделился министр внутренних дел Турецкой Республики Али Ерликая в своем аккаунте в социальной сети X.

Он отметил, что операция против ОПГ была проведена одновременно в семи провинциях страны.

"Всего было задержано 109 членов группы, в том числе ее лидеры - Озай Четин и Мерт Четин", - говорится в публикации.

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