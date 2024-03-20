Байден и Трамп победили на праймериз своих партий

Действующий президент США Джо Байден и экс-глава государства Дональд Трамп победили на очередных внутрипартийных выборах, которые демократы и республиканцы провели 19 марта в нескольких штатах.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщил телеканал NBC News.

Трамп выдвинулся вперед на праймериз сразу в пяти штатах - Аризоне (43 из 43 делегатов), Иллинойсе (64 из 64), Канзасе (39 из 39), Огайо (79 из 79) и Флориде (125 из 125). Всего в этих штатах разыгрывались голоса 350 делегатов, требующихся для формального выдвижения в кандидаты на пост американского президента.

19 марта прошли праймериз и у Демократической партии. Победу одержал Джо Байден. Голосование прошло в Аризоне, Иллинойсе, Канзасе и Огайо - в общей сложности в этих штатах разыгрывались голоса 379 делегатов.

Праймериз и кокусы продолжатся до начала июня. В июле и августе республиканцы и демократы проведут национальные конвенции, на которых выдвинут своих кандидатов на пост президента США.

Выборы американского лидера состоятся 5 ноября 2024 года. На них впервые с 1912 года экс-президент поборется с действующим.

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