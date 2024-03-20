Турция и США разработали систему по вопросу антироссийских санкций

США и Турция договорились, что отныне американская сторона, прежде чем вводить санкции в отношении турецких предприятий, подозреваемых в обходе антироссийских санкций, будет сперва уведомлять Анкару и запрашивать информацию.

Как передает Day.Az, об этом сообщается газета Hürriyet со ссылкой на источники.

Отмечается, что до этого США незамедлительно ввели санкции в отношении турецких компаний, которые сотрудничали или предположительно занимались коммерческой деятельностью с Российской Федерацией. Причем турецкую сторону не просили провести какое-либо расследование.

Впоследствии Вашингтон и Анкара договорились о новой системе - так называемой "схеме гармонизации санкций", согласно которой американцы сначала уведомят республику о возможных компаниях и запросят информацию по этому вопросу, выяснили журналисты.

По данным газеты, если власти Турции проведут расследование и сообщат о результатах, будут приняты необходимые меры.

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