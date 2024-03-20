https://news.day.az/world/1646184.html Землетрясение в Кахраманмараше - ФОТО - ВИДЕО
Землетрясение в Кахраманмараше - ФОТО - ВИДЕО
В турецком городе Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 4,0.
Как сообщает Day.Az, по данным Агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях Турции (AFAD), эпицентр землетрясения, произошедшего в 08:55, находился в районе Дулкадироглу.
Землетрясение произошло на глубине 5,13 км.
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