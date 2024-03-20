Землетрясение в Кахраманмараше

В турецком городе Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 4,0.

Как сообщает Day.Az, по данным Агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях Турции (AFAD), эпицентр землетрясения, произошедшего в 08:55, находился в районе Дулкадироглу.

Землетрясение произошло на глубине 5,13 км.

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